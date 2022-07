De nombreux Cinaciens en finale de leur tournoi

Parmi les tableaux les plus populaires, on a retrouvé évidemment les Messieurs 6 et 5 mais aussi l’étape du Belgian Circuit étoilé … "avec deux Cinaciens en finale! Même si Théo Van de Weghe est affilié à Fayen Bois, on le voit quasi toute l’année ici. Quant à Valentin Guyot, il fait partie du club ".

Van de Weghe l’a d’ailleurs emporté très facilement. " Il était en feu ", confiait son ancien coach Marc Rousseaux, à l’issue de la partie.

Victoire de la juge-arbitre

Des Cinaciens en finale, c’était également le cas dans d’autres catégories: " Je dois dire que cette année, beaucoup de membres se sont montrés brillants, et même au niveau de la participation, c’est très satisfaisant. Pour certains c’était carrément une première ".

La juge-arbitre elle-même disputait dimanche la finale Dames 2 qu’elle a remporté facilement en deux sets face à une adversaire liégeoise. Parmi les autres Cinaciens, on retiendra la victoire de Mathys Tarouansaid en Messieurs 2 face à Samuel Ndayikengurukiye (Géronsart), de Louis Dannevoye en Messieurs 4 face à Antoine Richir (Bouge) sur les terrains de tennis, avant la reprise de la saison de football avec Loyers, et de Logan Legros vainqueur en Messieurs 6 face à Arthur Libert (Somme-Leuze) et finaliste malheureux en Messieurs 5. En Messieurs 3, Guillaume Demilie a dû baiser pavillon face à l’Andennais Samuel Sprimont qui monte en puissance cette saison. En Dames 4, Margaux Vrancken (Bouge) l’a emporté face à Charline Bothy.

Le bilan de la semaine est donc positif: " Je dirais que ce fut un peu plus calme au niveau de l’ambiance si on compare avec 2021. Le contexte était différent, car en début de saison, les gens sortaient de conditions particulières liées à la pandémie et il y avait une sorte de libération, les gens avaient besoin de se lâcher ", conclut Julie Bothy.

Sans parler de la venue de Steve Darcis qui avait attiré du public. La suite pour le club, c’est le traditionnel tournoi de jeunes, prévu début août.