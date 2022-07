Coupes: le programme des premiers tours est finalisé

Le verdict du tirage au sort de la Coupe de Belgique a été communiqué aux clubs ce lundi. Du côté namurois, sont concernées les équipes de N2 dames de Gembloux et de Namur. Les « Coutelières » disputeront le premier tour, prévu le week-end des 3 et 4 septembre, à Nieuwkerken. Les Namuroises entreront en lice au tour suivant (week-end des 10 et 11 septembre), face au vainqueur du duel entre Amigos Zoersel et Gand B.