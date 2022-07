Ciney a repris le chemin des terrains

Quasi à l’arrêt depuis fin avril, les Cinaciens de David Maucq ont retrouvé le chemin des terrains ce lundi soir. Une première prise de contact à laquelle n’ont pas assisté Aliou Diallo (ongle incarné), Tom Antoine (opération du poignet), Nicolas Jadot et Matteo Monteleone (vacances) et les deux Français du groupe, Thomas Boudjemaa et Lucas Audran. Pour le reste, c’est un noyau au complet qui a eu droit à sa première séance. "Tout s’est bien passé et les joueurs m’ont paru affûtés. Nous allons travailler à un rythme de quatre séances par semaines, avec deux entraînements et deux matchs pour tous les joueurs, qui auront chaque fois l’occasion de jouer une rencontre grâce à ce système", indique David Maucq qui, pour l’occasion, était accompagné de Medhi Nejar, son T 2. "David Vincent et Dieter De Backer ont repris ce mardi. Par la suite, dix joueurs de P3 vont nous rejoindre pour les entraînements. Nous allons travailler par système de groupes. Pour l’instant, tout va bien. La seule chose qui me tracasse un peu, ce sont les fortes chaleurs attendues ces prochains jours."