Brosteau vainqueur de Delahaut en finale

Cinquante-sept pongistes ont rejoint la salle de gymnastique du collège d’Erpent, pour disputer la deuxième phase de la coupe d’été, organisée par le club de Champ d’en Haut et sa cheville ouvrière, Patrick Petit. Comme pour la phase 1, le plateau était relevé, avec de nombreux séries B et C. Mizaël Brosteau, du Logis, est monté sur la plus haute marche du podium, après avoir vaincu en finale le Malonnois Claudy Delahaut, en trois sets. En consolation, le Loyersois Benjamin Ernoux a remporté le duel contre Gyulian Derbaise, de Rosée. Au général, Bernard Lemal prend la tête, après une nouvelle troisième place. Il devance le Malonnois Delahaut de sept points.