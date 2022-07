Une soirée de belles performances à Ciney

Le vent était assez fort et cela ne permet pas forcément aux sprinteurs de performer. L’athlète du Sambre et Meuse Athlétique Club, Paolina Baramoto Yayu, est toutefois parvenue à égaler son "personal best" de 12.32 secondes sur 100 mètres, en signant la 7eplace des engagées. Chez les messieurs, plus rien n’arrête Luca Laurent (SMAC). Champion francophone sur 100 et 200 mètres depuis la semaine dernière, il a encore une fois confirmé sa bonne force en signant un chrono de 10.72, soit à un centième de son record. Il s’imposa logiquement, et termina 6edes engagés sur un 200 mètres au niveau très relevé.

Une pluie de records

Le 1500 mètres était propice aux records. Surtout avec Clément Labar (Arch). Le spécialiste du 3000 mètres steeple détenait un record personnel à 3.50.18, qu’il a "explosé" de près de trois secondes. Il termina à la 2eplace de la série la plus rapide, en 3.47.36, et a battu d’une seconde le record du club, de 3.48.36. " L’objectif de base, c’était de faire une bonne course et de passer pour la première fois sous les 3.50. Et, pourquoi pas, d’aller chercher le record de Mika. Notre lièvre, c’était un des meilleurs Belges sur les cross courts, donc il a joué parfaitement son rôle. Je suis vraiment ravi de ce chrono. Maintenant, cap sur les championnats du Monde, début août, sur 3000 mètres steeple ", commente Clément. Cyril Houtart a amélioré son chrono personnel, sans toutefois passer la barre mythique des 3.50.

L’athlète du SMAC, Grégoire Demanet, spécialiste du 800 mètres, a explosé son meilleur chrono de plus de 8 secondes, terminant en 3.52.18. Pour Florian Howet, aligné dans la seconde série, ce fut positif aussi, passant de 3.58.77 à 3.55.87. " On a passé un super meeting, très bien organisé par les gars du club. Le vent est bien tombé pour notre course, ce qui m’a permis de faire une belle prestation. Je suis content d’améliorer mon chrono de 3 secondes, grâce notamment aux lièvres présents dans toutes les série s", confie Florian Howet.

La deuxième édition est déjà dans la tête des organisateurs.