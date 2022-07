Un club namurois à la conquête de l’Angleterre

Mais comment un club namurois, qui plus est fraîchement créé il y a un an, a-t-il été amené vers la capitale anglaise? "Nous avons 45000 abonnés sur les réseaux sociaux, sourit Thibaut Paoletti. On commence un peu à se faire connaître en postant pas mal de vidéos et d’images de nos entraînements et combats. J’ai contacté l’organisateur du tournoi anglais, qui a directement accepté nos deux combattants. Il nous connaissait via les réseaux. Le combat s’est organisé naturellement."

Seul obstacle sur la route anglaise: le coût du voyage. "Nous avons estimé le coût à 3000 € pour l’ensemble de l’équipe, composée de deux coaches, d’un préparateur physique, du manager et d’un cameraman, qui filmera les coulisses de cette compétition, ajoute le président. En fait, avant la pesée, qui a lieu un jour avant le combat, on doit faire un "weightcut", c’est-à-dire faire perdre énormément d’eau au corps. Un procédé qui implique qu’on doit être un jour de plus sur place. Prendre un hôtel en plein centre de Londres durant la période estivale coûte déjà cher. Et cette compétition vient également s’ajouter à celles que l’on fait déjà sur le mois, ce qui représente un coût assez important. C’est pour cette raison que nous avons mis en place une collecte de fonds. Nous sommes également à la recherche de sponsors."

Si l’équipe obtient les fonds nécessaires, elle devrait prendre le départ pour la capitale anglaise ce mercredi soir.

Des débuts… à la citadelle

Pour la petite histoire, le club namurois a eu le mérite de se fonder en pleine période Covid, alors que les sports de combat subissaient de plein fouet la crise sanitaire. "On faisait tous partie d’un club de kickboxing qui a malheureusement dû fermer ses portes à cause du Covid, précise Thibaut Paoletti. On ne pouvait pas laisser autant de jeunes talents sans encadrement. Nous avons alors décidé de fonder le club. D’abord, on donnait des cours à l’extérieur, plus précisément à la citadelle de Namur, comme le sport intérieur n’était pas encore autorisé à cette époque. Puis nous avons été à Tabora jusqu’à ce que le hall soit réquisitionné pour les réfugiés ukrainiens. Finalement, en avril dernier, nous avons décidé d’aménager un ancien magasin en salle de sport à Jambes. Nous avons désormais 350 m2dédié au MMA."

Résultat des courses?Le club a désormais une cinquantaine de membres. "Nous sommes ouverts à tous, ajoute-t-il. On propose à ceux qui le veulent de réaliser leur rêve, avec un encadrement professionnel. Mais les combattants qui veulent juste prendre du plaisir sont aussi les bienvenus. En fait, le but du club est de démocratiser le MMA. Contrairement à ce que la majorité des gens pensent, ce n’est pas juste de la bagarre. C’est technique et très complet."

À noter que le surplus des dons récoltés sera utilisé pour du matériel et dans le défraiement du voyage de l’équipe pour les championnats du monde en septembre.

Plus d’informations sur le lien https ://www.gofundme.com/f/london-we-are-coming