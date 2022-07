Tout petit succès à Maredret

En pleine préparation pour le Norseman, qui se déroule le samedi 6 août en Norvège, François Weynant s’est imposé sur la petite distance. " Après avoir été nagé et roulé à vélo, je suis arrivé un peu trop juste pour participer au 12 kilomètres. Je me suis donc aligné sur le 7 kilomètres avec pour objectif de travailler une transition vélo-course à pied. J’ai pris la tête dans la première difficulté et je me suis pris au jeu. Le parcours était vraiment chouette, mêlant bois, champs, côtes, descentes et passages insolites. Dommage qu’il n’y ait pas eu plus de concurrence ", commente le vainqueur, qui s’impose devant Michiel Van Landschoot et Damien Haquenne. Le podium féminin est formé par Delphine Levêque, Aurore Clavier et Anne Want.