Pourtant, les organisateurs, sous la houlette de Benoît Badot, doivent s’estimer heureux, avec pas moins de 256 pour cette édition 2022. Comparativement aux autres épreuves organisées dans la province de Namur, c’est une très belle réussite. Rares sont encore les organisations de petite envergure qui peuvent se vanter d’attirer encore autant de participants.

Le trail en lever de rideau

Comme chaque année, c’est le trail de 30 km qui lançait les festivités en matinée. Ils étaient 86, dont 11 athlètes féminines, à prendre le départ sur un parcours bien piquant, tracé par le traileur Benoît Badot. Au bout de 2h26, Dirk Goeyers a rejoint la ligne d’arrivée, devant l’athlète de l’ACCo, Corentin Levacq. Benoît Georges a complété le podium. Belle dixième place au classement scratch pour Helga Sibick, qui a terminé avec 23 minutes d’avance sur Kathleen Cuisenaire et encore un peu plus sur Brigitte Demoulin, troisième.

Laloux encore première

Sixième manche du Challenge Guérit, le Jogging de l’Hermeton, organisé samedi après-midi, proposait deux distances de 6 et 14 km. Maximilien Ghislain, Nathan Dutoit et Corentin Gondry formaient le trio de tête et se sont tenus en moins de quarante secondes. Victorieuse il y a deux semaines encore sur le Trail du Gendron, Aglaé Laloux n’a rien lâché pour signer une victoire de plus devant Sarah De Pestel et Karen Hamoir.

Un jogging typé trail

Le Wellinois Bastien Wolf a mis tout le monde d’accord sur le 13,7 km. Le parcours typé course nature lui a permis de s’imposer devant Julien Cresson et Antoine Nanni. Plus à l’aise sur la route que sur un parcours caillouteux et vallonné, Delphine Schmitz n’a pas pris son pied sur ce tracé, mais est parvenue tout de même à compléter le Top 10 au scratch. " Je reviens de 6 mois d’arrêt total à cause d’une blessure au genou. Je ne savais pas à quoi m’attendre à Romedenne car je n’ai jamais participé à l’épreuve. J’ai fait la course avec les hommes, ce qui m’a permis d’avoir des partenaires de course, les femmes étant trop peu nombreuses à mon goût , sourit la gagnante. Finalement, le parcours est assez typé trail, trop pour moi, qui préfère largement la route. "

C’est seulement au lendemain de l’épreuve que Delphine a appris sa victoire, s’étant enfuie en vitesse après la course pour accompagner son chéri, Romain Dumoulin, à la Ciney Golden Series, en soirée.