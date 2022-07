Purnode surprend Miavoye

Miavoye 13 – Fosses 8

Après un premier tour de livrée assorti de nombreux déchets sur le tamis, les visités sont menés 1-5. Avec N. Pairoux en exergue, ils retrouvent leurs sensations et renversent la donne (7-5). Sous la houlette de Charlot et Bihay, bien inspirés sur le rectangle, les Fossois s’accrochent à la reprise. Christopher Marique, au petit milieu, sauve le point à 8-6. Après une nouvelle parité à 8-8, les Walhérois, emmenés par Brouir et Merveille, filent au but.

Purnode 13 – Miavoye 11

Après sept victoires d’affilée, Miavoye a connu un coup d’arrêt à Purnode. Plus précis et réguliers dans les différents secteurs, les "Brasseurs" mènent 3-2, 5-3 et 7-5.

Le second acte reprend sur le même canevas. Les frappeurs J. Buzin, Cat et Denis et les livrées de Lurkin et Focant amènent 12-8.

Sous la conduite de N. Pairoux et Merveille, les visiteurs se rapprochent à 12-11. Deux rechas outre de Denis entérinent la victoire des Purnodois.