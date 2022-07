Premier contre-la-montre sur l’eau à Jambes

Des pédal’eaux venus de Hollande

C’est dans ce cadre des Championnats d’Europe de cyclo-cross que le représentant Golazo organisait, ce samedi, au sein de "The Flow by Charlie’s Club", au bout du Boulevard de la Meuse, la toute première édition du Championnat de Belgique de Cycl’eau-Cross. Un échauffement idéal et ludique avant le grand événement de début novembre, à la Citadelle. On pédale bien sur route, sur terre, dans les bois, mais sur l’eau? " Les participants vont s’affronter sur des pédal’eaux flottants. Des vélos qui nous viennent tout droit de Hollande. Le parcours consiste en un aller-retour chronométré d’environ 500 mètres, à faire individuellement, du côté non navigable de l’île “Vas-t’y-Frotte”. Il ne faut toutefois pas de licence pour participer et la course se veut “fun” avant tout. Huit cyclistes vont donc devenir, pour la première fois, championnes et champions de Belgique de cycl’eau-cross. Il faudra ensuite voir si les fédérations souhaiteront donner une suite à cette discipline, en l’encadrant. En tout cas, chez Golazo, nous n’excluons pas d’organiser une deuxième édition de ce Championnat de Belgique."

Cette journée, sous un soleil de plomb, a été on ne peut plus fun. Grâce à une organisation parfaite et à toutes les dispositions prises pour assurer la sécurité de toutes celles et tous ceux qui se mettaient à l’eau. Un plongeur était même équipé afin d’intervenir en cas d’urgence. Et les athlètes se sont donnés à fond afin de décrocher le meilleur temps.