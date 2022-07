Les tableaux bien garnis au TC La Bruyère

La présidente Nathalie Hanin se réjouissait également du retour de ce tournoi très prisé. "Quel contraste avec l’année dernière. Nous étions littéralement sous eau , si bien que le tournoi avait été postposé à la fin du mois d’août, mais en petit comité, commentait-elle. Toujours est-il que le beau temps a favorisé la bonne ambiance sur les terrains, les gradins, la terrasse et la cafétéria. C’est une belle récompense pour les membres dévoués et les organisateurs du rendez-vous. Notre club est en plein essor et dénombre quelque 600 affiliés au tennis et 200 au padel."

«Pas le jour des Noirhomme»

Au rayon des résultats, la fratrie Noirhomme, finaliste dans trois catégories, a connu des fortunes diverses. En M3, Timothée, le fils du juge-arbitre, enleva le set initial, avant de subir la loi du Fossois Favereaux. Félix, son frère, s’imposa à l’arraché en M5, face au Géronsartois John Magain. En revanche, Simon, le frère de Jouan, subissait la loi de son partenaire Olivier Debehogne en M35 2. "Ce n’était pas vraiment le jour des Noirhomme", ironisait le paternel.

Parmi les autres sociétaires du club bruyérois, Olivier Debehogne enleva la palme en deux sets en M 35 3, tandis que Jean-Luc Votano échouait en finale, face au Gembloutois Jean-Marc Tanase.

Dans les rangs féminins, Morgane Cozin s’imposa suite forfait d’Eline Stokis, tandis que Laurine Gouverneur enlevait la palme en D4, en derby face à Mathilde Szepanek. Anne Baijot imposa ses vues en D25. Par contre, les autres finalistes bruyéroises, Anne-Sophie Bolgius, Camille Baquet et Justine Bouchat, s’inclinèrent.

"Le dernier carré en M6 réunissait quatre sociétaires du club, en l’occurrence Allard, Kraft, Dethy et Dieudonné ", remarquait Jouan Noirhomme. En finale Kraft écarta Dethy. Et d’ajouter: "Pierre Vandegear, du club Wimbledon, fut la révélation en M1, avant d’être éliminé en demi."