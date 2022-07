Les Rochefortois prirent un départ de choix et s’isolèrent à 3-0, 4-1 et 5-2. Grimminge multiplia les envois hors cadre, mais revint à 5-4, avant de céder l’armure.

À la reprise, Badet remplaça Soquette, malade. Les deux premiers jeux allèrent en partage (8-5), puis Mont-Gauthier s’envola à 10-6 et approcha du but à 12-9. Les Rochefortois se désunirent et fautèrent dans les petits coups. Grimminge grappilla les jeux pour finalement recoller à 12-12. Les Flandriens menèrent 30-40. Badet fouetta entre les perches pour entretenir le suspense. Et à 40-40, Thomas Pierard servit intelligemment pour le gain d’une chasse et arracher la victoire.