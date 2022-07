Les "Gadis", avec Romuald Denis et Sylvain Denis, font la loi sur le rectangle et reprennent les commandes à 4-2. Villers garde le contact à 4-3, avant de sombrer. Les Aisemontois se déchaînent sur le rectangle, avec Julien Doucet, R. Denis et une devanture efficace. Les livreurs villersois ne savent plus où servir et accumulent les envois fautifs.

Aisemont aligne les jeux à la vitesse de l’éclair et s’envole à 11-3. Villers flirte toutefois avec le point à 11-5, avant de baisser pavillon. Les "Gadis" retrouvent le sourire, alors que les Philippevillains héritent de la place de barragiste.