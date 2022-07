La bataille pour la huitième place fait rage

Statu quo au faîte du classement, où le leader de Thieulain (35 points) et son dauphin de Kerksken (33) ont évité le piège, respectivement à Isières et Maubeuge. Dans le derby de Wallonie Picarde, les Leuzois ont dû attendre la reprise pour prendre leurs distances, mais ont dû veiller au grain jusqu’au bout. Des difficultés plutôt inattendues, dans la mesure où les Athois composaient sans leur foncier, Renaud Raguet, positif au Covid. En résumé, les visiteurs n’ont pas livré une grande lutte et s’imposent sur leur valeur.