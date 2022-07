Sous l’impulsion de Buidin, impérial au grand milieu, Clermont reprend les commandes et s’envole à 7-10. Les "Verts" approchent du but à 10-12, avant de craquer. " C’est le moins mauvais qui l’a emporté", résume Nico Dupéroux.

Sart 13 - Mont-Ste-Aldegonde 4

Sart, qui retrouvait ses vacanciers Thiry et Anciaux, n’a fait qu’une bouchée des Hennuyers. Ceux-ci firent toutefois de la résistance en début de lutte (1-2 et 3-3). Les Fagnards haussèrent alors le ton sur le rectangle et négocièrent mieux leurs passages sur le tamis, pour filer à 9-3. Les visiteurs sauvèrent un dernier jeu, avant de baisser pavillon.

La Louvière 13 – Pironchamps 9

Les visités s’alignent sans Steven Soquette. Avec David Mine et Geoffray Masse, intraitables au rechas, les "Loups" s’envolent à 7-2 au repos. Les Farciennois font de la résistance à la reprise et reviennent à 9-7. Avec Antoine et Bombart, montés au jeu, les visités reprennent leur progression pour conclure sur du 13-9.