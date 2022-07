Une bonne opération en vue pour Miavoye

Avec les retours de blessure de Charlot et Delaruelle, les Fossois espèrent offrir une réplique plus consistante qu’à St-Denis. "On visera le point, voire plus, en se souvenant que nous avions été battus de justesse à l’aller (12-13), lâche le Fossois Christopher Marique. Face à une équipe en plein boum et emmenée par la redoutable paire Nathan Pairoux-Jonathan Merveille, ce ne sera pas facile", annonce Mike Denis, le capitaine de "Brasseurs", qui seront privés de Struyven, en vacances. En déplacement à Denée, Saint-Servais devrait saisir l’opportunité d’engranger un maximum de points, pour s’installer dans le top 5.