Sart-en-Fagne: un blason à redorer

Fort de son succès sur les Fagnards, Clermont se déplacera à Mont-Sainte-Aldegonde, qui brigue une place sur le podium. "Victime du Covid, je n’ai pu jouer contre Sart, précise Nicolas Dupéroux. C’est une belle victoire, qui nous permet de nous éloigner de la zone rouge. Battus à l’aller, nous nous déplacerons avec l’objectif de prendre notre revanche."

Balayé par Vodelée, La Louvière accueille Pironchamps. Deux équipes qui totalisent le même nombre de points et cherchent à s’éloigner des eaux troubles. Rappelons en effet qu’il y aura deux descendants directs et que le huitième disputera un barrage contre les deuxièmes et troisièmes de R1.