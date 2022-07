Première au centre nautique

Pour la première fois, c’est au Centre Nautique d’Anhée que vont se faire non seulement les départs, mais également les transitions et les arrivées. Terminé, les deux parcs à vélo, et le boulot colossal que cela implique. Tout se sera centralisé. Il ne reste d’ailleurs que 48 h aux triathlètes n’ayant pas encore leur dossard pour s’inscrire, sur une des deux distances proposées.

Les "sprinteurs" ont un petit parcours, dont le départ est prévu entre 9h et 9h30, en rolling start, soit cinq athlètes toutes les dix secondes, à se mettre sous la dent. Ils sont près de 600 à devoir nager 500 m dans la Meuse, rouler 37 bornes à travers Anhée, Bouvigne-sur-Meuse, Weillen, Gerin, Serville, Flun, Falaën, Foy ou encore Salet. La course à pied se fait sous la forme d’une seule boucle de 6 km, avant de franchir la ligne d’arrivée.

Après les sprinters, place aux moins farouches, et à la "LD", la longue distance. Ils sont un peu plus de 300 à être déjà inscrits. Leur programme s’annonce un peu plus long. Dès 15h, ils vont nager 1500 m, rouler 74 km (soit deux boucles du parcours de la petite distance), et enfin parcourir 18 km à pied, sous la forme de trois tours.

Victor Alexandre de la partie

En termes de participants, la longue distance présente le plateau le plus étoffé, avec notamment des athlètes ayant déjà brillé sur la scène internationale ces dernières semaines, comme Victor Alexandre, Joachim Libois ou encore Édouard Verstraete. Yannick Antoine, Thibault De Rijdt, Diego Cadelli ou encore des athlètes flamandes, comme Bram Van Der Plast, Hans Van Den Buverie seront également de la partie.

Chez les filles, on retrouve la récente gagnante du triathlon des Sharks, Alexandra Tondeur, ou encore Gaby Andres et Pauline Selleslagh.

Bien que plus populaire, la petite distance semble moins relevée et plus ouverte. On retrouve notamment l’athlète de l’Arch Alexandre Cellier ou François Dupont, victorieux également aux Sharks. Verdict le samedi 16 juillet!