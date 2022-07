En démo aux Solidarités

Un ballon et des chaussures de sport : l’équipement de base du freestyler est on ne peut plus « démocratique ». « On peut déjà s’y adonner avec un bête ballon. Sur les compétitions, j’utilise le mien, un Adidas officiel, à 150 €. Ceux qui font beaucoup de blocages choisissent des ballons qui accrochent plus, par exemple. Mes chaussures, elles, sont très légères et à semelles plates. Mais je dois souvent les remplacer », sourit William Cochart, qui ne s’est pas éternisé dans le football « traditionnel ». « J’en ai fait un peu, tout petit, à Lustin. J’adorais jouer avec mes amis, mais en club, ce n’était pas mon kif. En freestyle, je suis libre de faire ce que je veux, je suis mon propre coach. Des prix ? Parfois un peu d’argent, mais surtout des ballons ou t-shirts. Mais le plus important, ce sont les titres. »