Deux ténors pour St-Servais

En nationale 2, St-Servais s’est offert quelques frayeurs, en déplacement à Blicquy, avant de s’imposer dans le vingt-cinquième jeu. " Incroyable! On mène 1-5 et 3-7, avant de se retrouver menés 11-10 et 12-11, analyse Gaëtan Merveille. On joue bien pendant six, sept jeux, puis la mécanique s’enraye. Rien ne tourne."

Ce week-end, les protégés de Victory Lelièvre accueillent les deux premiers et candidats au titre: Genappe, samedi et Tourpes, dimanche. Deux gros calibres. " On joue sur la retenue. On doit se lâcher et jouer notre jeu. L’objectif prioritaire sera bien évidemment d’atteindre les six jeux le plus vite possible."

Planois, qui retrouve Olivier Geens, de retour de vacances, briguera le point à Oeudeghien.

En nationale 3, Clermont se déplace ce samedi à Senzeilles, avant de recevoir Mont-Gauthier. Les Clermontois, qui viennent de vaincre Aisemont, ont le vent en poupe et visent la qualification pour les play-off.

"On ira à Senzeilles avec un esprit de revanche, avoue Thomas Evrard, le petit milieu clermontois. C’est un ballodrome qui nous convient. La saison dernière, on s’y’était imposé 10-13, après avoir été menés 7-4 et 10-6. On misera sur notre trio de frappe, qui est performant. Valentin Van Houtte sera de retour dans le cinq. Face à Mont-Gauthier, on doit, devant nos supporters, confirmer le succès signé à l’aller."

Au repos depuis le 20 juin, Senzeilles aura à cœur de préserver son brevet d’invincibilité à la maison. " Chez nous, on visera les deux points", lance Laurent Gobron.

Rentré bredouille de son déplacement à St-Marc, Villers-le-Gambon se retrouve en mauvaise posture et va devoir désormais se battre pour éviter la neuvième place, synonyme de barrage. Les Villersois se déplacent à Aisemont, qui reste sur trois revers à Senzeilles, Mont-Gauthier et contre Clermont. " Notre nouvelle recrue, Antoine Kopowitsch, commencera la rencontre, annonce Roméo Corazza, le secrétaire villersois. Nous sommes dans l’obligation de ramener un point, quel que soit l’état de forme de notre adversaire."