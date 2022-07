William Cochart parmi le gratin du foot freestyle (vidéo)

"S i je devais définir le foot freestyle? Je dirais que c’est une discipline alliant la gymnastique, l’acrobatie et la danse, dans le but de réaliser des figures avec un ballon." Le Namurois William Cochart fait partie de ces "artistes". Il en est même l’un des plus talentueux. Il l’a encore prouvé dimanche dernier, en remportant la finale belge du Red Bull Street Style, sur le parking d’une grande enseigne d’articles sportifs, à Roulers. "On était une vingtaine au départ, dont deux amis namurois, Thomas Gillet et Bryan Van Buyten, explique-t-il. On a fait un premier passage, de classement, d’une quarantaine de secondes, sur la scène. Puis, on a continué en un contre un, à raison de trois sessions de trente secondes, au terme desquels les trois membres du jury désignaient le vainqueur. Et ainsi de suite, jusqu’en finale."