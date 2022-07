Un lance balles pour améliorer le rechas

Depuis quelques semaines, la FJPWB et ses moniteurs organisent des démonstrations, avec un lance balle. Lors du stage floreffois, les jeunes ont vraiment apprécié travailler avec cette machine, qui permet un entraînement de qualité et un meilleur apprentissage du rechas et contre-rechas. "La machine a été adaptée, à notre demande, à partir d’une lanceuse de balles de tennis, confirme Joël Mercier. Actuellement, c’est un prototype qui, selon les différents résultats des tests effectués, sera adapté. On a déjà changé le moteur, pour qu’il soit plus puissant et lance les balles plus loin. On a pu repérer les défauts et ce deuxième prototype commence à bien fonctionner. Dès qu’il fait 20° ou 25°, la machine fonctionne super bien, car les balles deviennent plus molles."