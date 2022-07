Moustier ne se met aucune pression

Pour diriger la nouvelle formation, on retrouvera à la barre Steve Surinx, pour qui ce sera la deuxième saison en tant qu’entraîneur. " La saison dernière, on a trébuché au dernier moment, regrette ce dernier. Même si on a effectué un très beau parcours, j’estime qu’on aurait mérité un peu plus. Étant donné qu’on va reprendre avec une nouvelle équipe, on verra comment la mayonnaise va prendre. Avec quelle cohésion? Je peux déjà dire qu’il n’y a pas d’objectif clairement défini et qu’il n’y aura pas de pression sur nos épaules. En fait, si on a gardé une ossature de base, on a tout de même réalisé de nombreux transferts afin de dédoubler tous les postes. On y verra déjà un peu plus clair après un bon mois de championnat. N’oublions pas qu’on va se retrouver, dans une série qui a fortement changé, avec des clubs qui ont déjà affiché leurs prétentions. Ce qui est bien, c’est qu’il y aura pas mal de derbys" .

Le club en pleine expansion

Mais du côté de Moustier on ne parle pas seulement de l’équipe A. En effet, le club est en pleine expansion. Pour cette campagne 2022/2023, d’autres formations seront effectivement à l’œuvre. Une P4, une réserve et une équipe Dames qui, grâce à sa seconde place au terme de la saison dernière, a décroché son ticket pour la P1. Sans oublier plusieurs équipes de jeunes. "On travaille dans un système d’entonnoir dans lequel les jeunes seront présents à tous les niveaux, explique la présidente. On les retrouvera donc dans les équipes d’âges mais aussi en P4 et en réserve. Pour info, si la P4 sera coachée par Benjamin Delforge, la réserve sera sous les ordres d’Anthony Dricot. En ce qui concerne notre équipe féminine, elle sera dirigée par Sabine Bronckaert, une coach qui connaît bien le foot pour y avoir officié à des niveaux supérieurs, et qui fait partie de l’ACFF et qui sera notre directrice sportive" .