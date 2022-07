Carton plein pour le Summer Basket à Beez

Pour encadrer tout ce beau monde, deux coaches bien connus du Namurois: Sélim Beca et Bastien Gilain. "Ce sont les deux directeurs techniques du stage, ils gèrent un peu le programme des entraînements, précise Gérard Legrand. Ils sont aidés par Dominique Delmay de Natoye, Fanny Bouchat et Maxime Lejeune de Marche."

Au programme? Du dribble, des passes, mais surtout du shoot. "En matinée, on travaille les bases, ajoute le directeur du Christmas Basket. On insiste surtout sur la technique de shoot. Je trouve que dans le basket actuel, c’est super important et les jeunes n’ont pas toujours le temps de travailler la technique en profondeur en club. Dans l’après-midi, les plus petits font du multisports. Pour les autres, nous travaillons surtout des situations de confrontation avec des uns contre uns, deux contre deux… On finit la journée par des matches. Nous programmons nos entraînements en prenant en compte la gestion du physique. Comme nous sommes à l’entre-saison, il ne s’agit pas de surcharger les enfants. Mercredi après-midi, ils ont par exemple fait du baseball, histoire de ne pas les mettre dans le rouge, avec cinq jours de basket intensif."

Une formule qui fonctionne, à en voir la mine réjouie des jeunes basketteurs ce jeudi.

Départ à Chiny dimanche

Les plus motivés avaient l’occasion de combiner cette semaine à Beez avec le stage à Chiny, qui aura lieu la semaine prochaine en internat. "On prend le départ en réalité ce dimanche, précise Gérard Legrand. Nous avons 40 inscrits. C’est un peu moins que l’année passée. Le retour des stages à l’étranger a peut-être influencé ce nombre. Quoi qu’il en soit, nous sommes très contents du résultat."

Sélim Beca et Bastien Gilain seront encore de la partie. Ils seront rejoints par Samuel Beuken de Natoye.

À noter qu’il y aura encore deux stages Summer Basket d’ici la fin de l’été. Le premier des deux se déroulera du 8 au 12 août dans la salle de Beez, tandis que le deuxième aura lieu du 22 au 26 août dans les installations de Bouge.