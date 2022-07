Bossière-Gembloux affiche ses ambitions

Le responsable de la communication Loïc Balza a commencé la soirée en rappelant l’importance des membres du comité et des bénévoles, sans qui rien ne serait possible. "Lily, notre trésorière, Daniel Delgado, le directeur sportif, le président Frédéric Davister, le CQ Stéphane Baudine, "JB" Stavart, Marcel, qui s’occupe des terrains, Chloé, qui servira à la buvette certains jours, et Jean-Pol Vergnon, qui gère la buvette, et Michaël Vergnon, directeur administratif de la formation des jeunes."

Daniel Delgado est quant à lui revenu brièvement sur la défunte saison avant d’aborder la prochaine campagne. "Tant pour la P2 que pour la P3, l’année fut par moments difficile. Le comité a donc fixé comme objectif de faire mieux que l’année précédente. Puisque la P2 a échoué aux tirs au but lors de la finale du tour final, le but est de monter en P1, par la porte ou par la fenêtre. Nous espérons que la P3 fera mieux que batailler pour assurer son maintien. Nous avons commencé à préparer les nouveaux noyaux dès janvier. Contrairement aux saisons précédentes, nous avons élargi les groupes. Nous avons voulu davantage de concurrence tout en veillant à l’intégration d’un maximum de jeunes."

Composé de 27 joueurs, le noyau de P3 accueille quatre jeunes U19 du club, quatre retours et deux arrivées. Le T1 de l’équipe B, Pierre Gilson, sera cette saison épaulé par Vincent Blouard. "Le but de l’équipe B est de viser la colonne gauche et de titiller les plus grands afin d’éviter les problèmes rencontrés la saison passée, a poursuivi Daniel Delgado. Après un très gros creux lors du second tour, la P2 y a cru jusqu’au bout et a raté la montée de très peu. Le comité s’est donné les moyens d’effacer les manquements constatés la saison passée, dont un noyau trop juste."

Passé de 22 à 25 éléments, le noyau A, toujours entraîné par Michaël "Totti" Noël, intègre entre autres trois jeunes du cru.

Et le président Davister de conclure: "Cette saison, je serai plus sévère. Quand je fais quelque chose, je le fais à fond. Comme nous avons mis les moyens, je veux que nous arrivions à quelque chose en fin de saison."

Futur billard, le terrain devrait aider les Unionistes à atteindre les ambitions fixées.

Le calendrier de Bossière-Gembloux A

Reprise: le dimanche 17 juillet à 10h30.

Matches amicaux: le dimanche 24 juillet (15h00) contre Arquet (P1), le jeudi 4 août (19h30) contre Moustier (P3), le mardi 9 août (20h00) à Grand-Leez (P1) et le mardi 16 août (20h00) contre Morlanwelz.