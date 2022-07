36 jeunes sur le ballodrome floreffois

Le stage organisé par la Pelote Floreffoise a rassemblé des jeunes venus du club local, mais aussi de St-Servais, St-Denis, Dave, Dorinne, Ciney, Aisemont et Planois. « Nous les avons répartis en trois groupes, précise Joël Mercier. Initiation pour les 6-10 ans, initiation et perfectionnement pour les 11-13 et perfectionnement pour les 14-17. » Les jeunes ont travaillé la livrée, avec placement de la balle, la frappe et le contre-rechas, sans oublier l’arrêt pour les cordiers. « Des séances tactiques ont aussi été proposées et nous avons aussi mis l’accent sur des phases de jeu. » Les jeunes ont également pratiqué le One wall, sur le fronton du centre sportif. Les stagiaires ont pu bénéficier des conseils d’Aurélien Bracke et de Joël Mercier, épaulés par Lee Lambert, Jean-Marc et Céline Namur, Patricia Dusépulchre, Jean-François Legrand et Joël Lambiotte.