Contrairement au Tour 2015, qui avait d’ailleurs traversé la capitale wallonne, l’édition 2022 du Tour ne passera que brièvement par notre province. En réalité, Wout van Aert et ses concurrents ne seront au total qu’une dizaine de minutes en terres namuroises.

Après le départ donné à 12h15 dans la cité des Gilles, ils traverseront les villes d’Erquelinnes, Beaumont, Barbençon et Erpion, avant de faire leur entrée dans le Namurois via les Lacs de l’Eau d’Heure vers 13h01. Le peloton se dirigera ensuite vers le rond-point de Cerfontaine (13h08), avant de retourner dans la province du Hainaut via la route des Lacs. Il va ensuite longer la frontière namuroise via les rues d’Hurteaux et de Froidchapelle, tout en passant par les villes de Lompret et Bailleux. Enfin, il fera une dernière incursion en province de Namur à Cul-des-Sarts vers 13h54, avant de rejoindre la France et la ville de Rocroi, à la frontière.

Des points stratégiques?

En dix minutes de passage, il faut se situer au bon endroit pour admirer les coureurs en action. Le barrage de la Plate Taille sera évidemment un endroit incontournable, tout comme le rond-point de Cerfontaine, où « une surprise sera prévue » par le bourgmestre de l’entité, Christophe Bombled. Enfin, le passage par Cul-des-Sarts, où le peloton sera accueilli par un cortège de cyclistes en jaune, vert et à pois, sera aussi à voir.