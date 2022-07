Ciney: plateau en or pour ce 1er Golden Series

C’est un tout gros événement athlétique qui se prépare à Ciney. Pour la première fois, le club de l’Arch propose son Ciney Golden Series, un meeting de grande ampleur qui se déroule samedi soir sur la piste cinacienne. " Nous proposons un tout nouveau meeting en Wallonie, qui se veut être un grand événement de la saison estivale, un peu comme cela se passe en Flandres à l’occasion des Flanders Cup, commence Pierre Del Forno, chef d’orchestre de cette première édition . Le grand objectif, c’était de pouvoir donner la possibilité aux Archers et aux autres athlètes belges de venir performer sur la piste construite il y a six ans maintenant, dans les meilleures conditions possibles. Le meeting se déroule donc en nocturne, quand les températures ne sont plus trop élevées et que le vent est tombé. Bref, quand les conditions sont optimales pour courir et réaliser des performances ".