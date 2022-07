Becaert, Delleuse, Monin, autant d’habitués

Orban sur les traces de son papa

Intouchable dans les Divisions 1-2-3 où les pneus de tourisme sont obligatoires, Julien Delleuse continue sur sa lancée de la saison avec, déjà, son dixième départ de l’année et un deuxième succès en rallye-sprint, autant qu’en rallye! S’il affiche trois départs en moins, le jeune Émilien Orban est également bien dans le rythme, en atteste un excellent troisième temps avec sa petite 106 dans la première boucle – remportant haut la main sa catégorie – juste derrière Axel Docquier. S’il gagne la classe des 1600cc, le pilote de la Corsa signe aussi sa plus belle performance au général devant un autre pilote qui aura bien évolué durant l’épreuve; Maxime Wirtz pour qui c’était seulement le deuxième départ en rallye sprint. À quatre secondes seulement du podium, on retrouve Christophe Thonon et Pierre Watelet, qui clôturent le Top 5. Parmi les six Peugeot du Top 10, pointe le vainqueur en 2-6, Benjamin Dubasin, ou encore celui de la classe 5, Jean-Pierre Vander Poelen qui prend le meilleur sur Sylvain Cunin au terme d’un joli duel. Première dame, Julie Grandmont termine 27e et précède le vainqueur de la 2-4, Andy Denis.

Comme à Haillot, Didier Monin s’impose facilement en PH/SR où les anciennes diffèrent de la fiche d’homologation de l’époque. Cette fois, par contre, il est battu par une historique du classement Classic en la personne de Christophe Leclercq qui s’adjuge une belle première victoire au général devant une référence comme Emille Tollet ou encore Thibaud Mazuin qui découvrait le pilotage d’une propulsion en compagnie de son papa Christophe.