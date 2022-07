Petit, j’étais régulièrement sur le ballodrome, vu que mon grand-père et mon papa coachaient les jeunes. Et, à 5 ans, j’ai effectué mes débuts, en prépupilles.

Pour quelles raisons es-tu parti à Conjoux, en cours de route?

Après mes classes d’âge, j’ai évolué en adultes à Mont-Gauthier, jusqu’en promotion. Comme je n’étais pas assuré d’avoir ma place en nationale 2, j’ai choisi de partir en nationale 3 à Conjoux, avec des joueurs d’expérience qui pouvaient me permettre de continuer à progresser. Nous avons été champions de Belgique et sommes montés en nationale 2. Au terme de cette saison, Mont-Gauthier a terminé deuxième et a donc accédé à la nationale 1. Je suis alors revenu dans le club de mon cœur.

Vous y cumulez les fonctions. Lesquelles?

J’ai, en effet, repris le secrétariat, mais j’entraîne aussi les minimes et les cadets. Mont-Gauthier mise beaucoup sur la formation des jeunes. Nous avons d’ailleurs une équipe dans chaque catégorie. Je suis passionné et j’aime leur apprendre les bons gestes. Cette année, nous avons accueilli pas mal de nouveaux, en prépupilles et en pupilles, qui découvrent le sport ballant.

Dans quelle mesure l’arrivée de Thomas Pierard a-t-elle amélioré votre trio de frappe?

Cela faisait plusieurs saisons que nous cherchions un foncier capable de tenir toute une saison. Thomas est très régulier et a sorti de très belles prestations. C’est un solide renfort.

Comment analysez-vous votre premier tour?

Le bilan est largement positif avec notre cinquième place, malgré l’absence de notre grand milieu, Yoris Dooms. À l’exception de Thieulain, nous avons battu les grosses pointures et les concurrents directs pour le Top 8. Un seul regret, toutefois: la non-qualification pour Bruxelles. On avait toutes les cartes en mains, mais nous sommes tombés sur une équipe d’Ogy hypermotivée.

Quels sont vos objectifs pour le deuxième tour?

On vient d’enchaîner trois revers de rang. Il faut stopper l’hémorragie et profiter de la venue de Grimminge pour repartir du bon pied. Il nous faut garder les cinq points d’avance sur le neuvième, pour assurer au plus vite notre place pour les play-off.

Quelle est votre place de prédilection?

En jeunes, j’ai toujours évolué au grand milieu, mais lorsque Devan Cassart nous a rejoints la deuxième année en N1, il a pris le grand et je suis donc redescendu au petit. Une place que j’apprécie, car je suis plus vif dans les balles et je sais aller en rechercher dans les pieds des cordiers. Je continue cependant à dépanner au grand, en attendant le retour de Yoris.

Vous avez contribué à la qualification de la N3 pour la balle du Gouverneur. Serez-vous présent sur la place St-Aubain?

J’ai disputé la lutte décisive contre Warnant, à la demande des jeunes. À Namur, je serai bien présent, mais pour travailler avec le comité Dinamo. Je laisse aux six joueurs le plaisir de disputer ce tournoi, que tous les pelotaris namurois rêvent de disputer.