Les Pairoux père et fils sont à la manœuvre à Miavoye

À 16 ans, Nathan Pairoux est un rayon de soleil et d’espoir dans la grisaille d’une relève à la portion congrue. À l’instar de Benjamin Dochier, initié et encadré par son père, Nathan bénéficie, depuis l’âge de 2 ans, de l’exemple, du soutien et des conseils de son paternel, capitaine de l’équipe promotionnaire de Miavoye. « Avec mon épouse, il me suivait sur les différents ballodromes et utilisait souvent mon gant de gaucher comme un jouet, précise Damien. À 5 ans, on l’a affilié à Leignon, à la grande fierté de mon cousin Francis Pairoux. Alors qu’il évoluait en Régionale 2, il fut incorporé, à 14 ans, parmi les cadets à Mont-Gauthier. Je l’ai coaché durant toutes ces années. Sans l’encenser, force est néanmoins d’épingler ses qualités d’écoute et sa bonne mentalité, qui ont favorisé sa progression. Il performe en longueur sur le tamis et en puissance au rechas. On lui fait confiance, car il garde les pieds sur terre, malgré les sollicitations. »