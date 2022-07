Les jeunes de Sart-en-Fagne visent un nouveau titre

L’équipe est composée de Maxime Cornet, Quentin Dooms, Florent Roulin, Florian Lemaire, Jérémy De Martin et Patrice Cornet. "Notre force est, sans conteste, le tamis. Nous disposons de cinq livreurs de fond. Nous sommes aussi performants sur le rectangle. Les jeunes sont hypermotivés et, comme l’appétit vient en mangeant, ils visent désormais un nouveau titre. On pourrait alors disputer le championnat de Belgique, une belle vitrine pour le club."

Avec le titre en poche, les jeunes devraient accéder à la promotion et y retrouver l’équipe fanion, si elle ne monte pas. "La Fédération a décidé que, lors de la future campagne, deux équipes d’un même cercle ne pourront évoluer dans la même série. Nos jeunes devraient alors rejoindre la promotion C, avec les clubs de la Dinamo. Une série qui contient de solides formations. Qu’importe, on ne peut quand même pas demander à nos gamins de perdre."