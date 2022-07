Encore une belle réussite au Moulin de Boiron

Dimanche, place au sprint (750 mètres de natation, 23 bornes de vélo et 5 kilomètres à pied), avant la distance olympique, soit deux boucles de 750 mètres de natation, 40 kilomètres de vélo et quatre tours de 2,5 kilomètres de course à pied. Le très jeune Aymeric De Springer parvint à devancer ses concurrents, au grand dam de Maxime Dewez, longtemps leader. "Je suis premier à la sortie de la natation et je fais une bonne première transition. Je mène seul durant les cinq premiers kilomètres, avant de voir deux concurrents me rattraper. Je garde le contact, sans drafter, puisque c’est interdit, et pose le vélo dans le parc en troisième position. Je quitte le parc à nouveau en tête, mais la course à pied étant plutôt typée trail, je ne prends pas de risque et laisse filer Aymeric vers la victoire ", commente le Luxembourgeois de Libin.

Les Hard’n tri-cyclois, qui participaient en équipe, se classèrent 4du classement scratch et première équipe. Florine Arlon, qui courait sous les couleurs de la CCTeam, termina avec un peu plus de trois minutes d’avance.

Remontada à vélo

En pleine préparation pour l’Ironman de Copenhague, le Bruxellois Olivier Philippe parvint à devancer ses 241 concurrents. "C’est en natation que je prends le plus de retard, sortant 10e. Je rattrape tout le monde à vélo, sauf la première équipe relais et Mickaël Rosu, le meilleur nageur et rouleur, qui termine 3edu général et 2eindividuel. Mon point fort, c’est la course à pied. Cela me permet de prendre la tête sur un parcours difficile et raide, qui convient à mon plus plume ", précise Olivier. "ARoMat", pour Adrien, Romain et Mathieu, fut la première équipe à franchir la ligne. Chez les filles, la Française Zoé Brunton, de Charlevilles Triathlon, s’imposa.