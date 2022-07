Coach: Dimitri Simon.

Arrivées: Brieuc Romainville (Sorée), Gatien Toussaint (Pondrôme), Jérôme Dasnois (Aye), Émilien Colot (U19 Condrusien), Lucas Collette et Guillaume Gerard (U19 Ciney).

Départs: Valentin Nutal (Leignon), Gilles Vercauteren (arrêt), Benjamin Bohant, Hugues Jouant, Michaël Marlair et Thomas Lambotte (vétérans Achêne). Colin Pirlot et Guillaume Tillieux restent à disposition du club.

Assesse B

Coach: Hugo Tonnoir.

Arrivées: Laurent Houllez (Pepingen Halle), Rowan Vanluiten (Chastre).

Départ: Aubry Bernard (Yvoir).

Bioul B

Coach: Yves Demars.

Arrivées: Martin Bodart (Flavion B), Gauthier Hiernaux (Molignée).

Départs: Théo Servais (Surice), Lilian Jouniaux, Nicolas Somville et Corentin Crouquet (Denée), Loïs Del Bene (Moustier), Nicolas Deroover (Couvin), Samuel Libambu-Mawusse (Roux).

Bois-de-Villers

Coach: Frédéric Gillard.

Arrivées: Stani Lacroix, Lionel Leroux, Adrien Delcroix, Louis Léonard (Dinantaise), Xavier Linier, Benoît Bodson, Félicien Dieu, Lucas Thirion (Wepion), Quentin Legrand (Flawinne).

Départs: Maximilien Vander Stappen (Jambes), Morgan Lacroix, Grégory Dumont, François-Xavier Ancion, Jean-Baptiste Honnait, Anthony Gérard, Steve Filé (arrêts).

Boninne

Coach: Dominico Maseli.

Arrivées: Damien Lamy (Arquet), Bryan Hock (Fernelmont), Florian Pierre (Petit-Waret), Émile Baret (Mont-Saint-André).

Départs: Cédric Lamblot (Faulx).

Ciney B

Coach: Andres Furnémont.

Arrivées: les renforts viendront de la D3 essentiellement. Il ne reste que quelques joueurs de la P4 de la saison passée, l’équipe va être basée sur les jeunes.

Condrusien B

Coach: Yves Vancraen.

Arrivées: Pablo Lecomte et Alex Papp (Havelange), Tao et Elliot Vestens (Natoye), Lucas Descy et Anatole De Hertogh (Fernelmont), César Baudouin (Schaltin), Luan Ibraimi (Naninne), Robin Geerts, Célien Croibien.

Départs: Joseph Jadot, Clément Stampe, Sébastien Coene et Felix Tonglet (Havelange), Maxime Riflet et Julian Kinard (Miécret).

Denée

Coach: Nicolas Oger.

Arrivées: Johnny Leprêtre, Nicolas Someville, Lilian Jouniaux, Éric Gillard et Corentin Crouquet (Bioul), Jérôme Defresne (Yvoir), Antoine Wilputte (Flavion), Johnny Feron (Gesves), Loic Musso (reprise), Antoine Gillard (Malonne), Olivier Bourgeois et Gaëtan Fontenelle (Gerpinnes).

Départs: Florian Husson et Denis Boussifet (Anseremme), Antoine Fauchet (Flavion), Gianni Di Bernardo, Brieu Albert, Benjamin Lorand.

Union Dinantaise B

Coach: Thomas Dumont.

Arrivées: Diego Dumont, Miguel Baquet et Augustin Bodart (Onhaye), Arthur Besohé (Surice).

Départs: Lionel Leroux, Stani Lacroix, Adrien Delcroix et Louis Léonard (Bois-de-Villers).

Faulx-Les Tombes

Coach: Pierre-Olivier Janssen.

Arrivées: Romain Coibion (Naninne), Joachim Castenetto (Awenne), Cédric Lamblot et Damien Lamblot (Boninne), Aurélien Ory (Hannut), Kylian Absil (Fernelmont), Frédéric Leloup et Steve Nono (Wépion), Patrick Jusufi (Namêche).

Départs: Anthony Van Crombruggen et Antoine Sadzot (Havelange), Michaël Feloage (Taviers).

Loyers B

Coach: Antoine Cilento.

Arrivée: Sébastien Hébette (Taviers).

Départ: aucun.

Miécret

Coach: Samuel Defays.

Arrivées: Quentin Taton (Haversin), Georgy Miler (Sinsin), Julian Kinard et Maxime Riflet (Condrusien), Robin Merland (Clavier), Mathieu Roufosse (Ciney B).

Départs: Philippe Pharazyn (Dinant), Thibault Nélis (Onhaye B). Nicolas Pirlot, Quentin Gélis et Jérôme Gélis se mettront à la disposition du club.

Ohey

Coach: Vivian Delhalle.

Arrivées: Nolan Cepa do Santos et Amory Toussaint (U21 Solières), Arnaud Klein (Bas-Oha), Arnaud Renoir, Liridon Vitija et Gabon Closset (Sorée), Antoine Lemercinier (Sart-Bernard).

Départs: Boris Delchambre et Olivier Sieuw (Arquet B).

Sclayn

Coach: Yves Kostic.

Arrivées: Clément Diric (Ohey), Clément Chardon (Lustin), Tom Lombet (Andenne).

Départs: Florian Corbiaux et Nicolas Gonzalez (Petit-Waret), Nicolas Doupagne.

Sinsin

Coach: Fabrice Mathieu.

Arrivées: Pol Paquet (Gesves), Baptiste Bauvir (Ciney), Arthur Braet, Louis Braet et Tom Marlomont (reprises).

Départs: Georgy Miler et Frederic Monjoie (Miécret), Ludovic Denys et Stéphane Denys (Bourdon), Jean-Marie Benimana (arrêt).

Sorée

Coach: Éric Boidequin.

Arrivées: Valentin Duchemin (Schaltin), Denis Sampoali et Florian Nopense (Gesves), Lucas Sibilano, Quentin De Paye et Jordan Libert (Havelange), Xavier Gerard (Haversin), Emric Grasson (Condrusien).

Départs: l’équipe a été totalement reconstruite, il ne reste que quelques joueurs dont Ayoub Atifi et Vivien Sanzot.