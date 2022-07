Nora Hucorne: «Faire partie de l’équipe, je n’y croyais pas vraiment»

"Une surprise de faire partie de la sélection? Au début, je n’y croyais pas vraiment, confie Nora Hucorne. Au départ, nous n’étions même pas qualifiées, c’est lorsqu’une place s’est libérée que nous pourrons aller en Hongrie. Quand j’ai su que des filles allaient pouvoir faire partie de la sélection, je me suis dit que j’avais mes chances. C’est quasiment la même équipe que la saison dernière et cela me fait plaisir de retrouver toutes les filles. Mon état d’esprit? Forcément, il existe un peu de stress. Quand tu vas participer à un championnat du monde, tu as cette petite appréhension. C’est une expérience que nous n’allons pas vivre tous les jours. Et même si je ne joue pas énormément, rien que le fait de pouvoir effectuer le déplacement et d’être avec le groupe, c’est déjà énorme."