Jogging des Coccinelles: Antoine Havenne et Guillaume Pousseur ne se quittent plus d’une semelle

Dans la foulée du run dédié aux kids , les coureurs de la longue distance sont partis pour 10,8km d’effort. Et ce sont deux mêmes noms qui ont franchi les premiers la ligne d’arrivée, Mathieu Didier s’imposant en 39: 26 devant son frère Pierre, arrivé 39 secondes plus tard.

Deux frères sur les deux premières marches du podium de la longue distance, grâce à Pierre et Mathieu Didier. ©ÉdA – Max Lavis

" Nous avions déjà terminé 1eret 2e (dans le même ordre) au jogging de Nandrin ", souligne un Pierre taquiné aussitôt par son frère vainqueur… " Pierre a souvent fini deuxième. C’est le Poulidor du Challenge ", sourit Mathieu, qui s’était également imposé à Tihange. Les deux frères, amateurs de triathlon (ils participaient d’ailleurs le dimanche à celui du Moulin de Boiron à Gedinne) ont été rejoints sur la boîte par Laurent Maes, troisième, pour former un podium 100% neupréen.

Le podium masculin des 10,8km, avec Pierre Didier, Mathieu Didier et Laurent Maes. ©ÉdA – Max Lavis

Côté féminin, c’est Amélie Bihain qui s’est montrée la plus rapide, elle qui termine 5eau scratch en 42: 25. Avec Marie Honin (2e comme à… Ciney) et Manon Lambotte (3e), c’est tout le podium Dames qui a intégré le top 20 du général. Bien que Cinacienne d’origine, Amélie était surprise par le parcours. " Je ne le connaissais pas et je ne m’attendais pas à ce dénivelé! Mais c’était plaisant, même si j’ai fait ma course toute seule ", confie celle qui reste invaincue dans "sa" commune sur le challenge après son succès au Congo.

Chez les filles, Amélie Bihain, Marie Honin et Manon Lambotte ont terminé respectivement première, deuxième et troisième des 10,8km. ©ÉdA – Max Lavis

Bis repetita

Et de jogging du Congo, il en était encore question sur la petite distance puisque le lauréat et son dauphin lors de l’étape cinacienne ont remis cela, exactement dans le même ordre, à Chevetogne. Comme il y a deux semaines, Antoine Havenne (17:14) a pris le meilleur sur Guillaume Pousseur (18:20). C’est Audric Delhauteur qui a complété le podium vendredi.

Une belle performance pour Antoine Havenne, "nouveau" dans le peloton. " Cela fait deux ans que je m’entraîne plus régulièrement, grâce aux programmes de Thierry Faveaux de l’ARCH , explique le vainqueur de bientôt 38 ans. Terminer premier, c’est beau, mais c’est avant tout l’entraînement qui paie. L’idée pour moi, c’est de continuer à améliorer mes chronos sur 5 et 10km. J’y prends plus de plaisir qu’à monter sur le podium… Même si un podium, ça reste sympa pour nouer des liens avec d’autres coureurs de la région. " Guillaume Pousseur signe lui une 2edeuxième place en autant de joggings. " Je me mets à la course quand la saison de foot est finie , précise le joueur d’Havelange qui participait lui aussi au triathlon de Gedinne le surlendemain. Quand j’ai vu qu’Antoine était à nouveau au départ, je me suis mis derrière lui et on s’est retrouvé à deux à l’avant. Puis il a accéléré et m’a mis une minute dans la vue, comme à Ciney. La côte à l’arrivée m’a tué! "

Chez les filles sur la même distance, la victoire est revenue à Rebecca Dubois (21:57) qui, elle, s’était classée deuxième à Ciney. À Chevetogne, elle a franchi la ligne d’arrivée devant Aglaé Laloux et Virginie Grégoire.

Le podium féminin de la petite distance, avec Aglaé Laloux, Rebeccas Dubois et Virginie Grégoire. ©ÉdA – Max Lavis

Résultats

5 kilomètres

1. HAVENNE Antoine 17:14; 2. POUSSEUR Guillaume 18:20; 3. DELHAUTEUR Audric 18:31; 4. BRUYEER Alexandre 18:54; 5.DEVILLET Anthony 18:59; 6.COUCLET Benjamin 19:14; 7. STOFFE Bryan 19:24; 8. FRISON Aaron 19:53; 9. RADOUENA Thomas 20:04; 10. LAMCHACHTI Kalid 20:25; 11. LEYN Michael 21:11; 12. BERTRAND Thibault 21:29; 13. DUBOIS Rebecca 21:57; 14. LALOUX Aglaé 22:24; 15. ROYER Philippe 22:37; 16.DAVELOOSE Michael 22:54; 17. GREGOIRE Virginie 23:01; 18. DELYE Emmanuel 23:11; 19. PARMENTIER REYNDERS Neil 23:33; 20. BARTHELEMY Magali 23:43; 21. SOHET Benoit 23:50; 22.SOLOT Julien 23:51; 23. GEORGES Émilien 23:53; 24. EVRARD Mathis 23:55; 25. EVRARD Bertrand 23:55; 26.PILLITTERI Carmelo 23:58; 27.RENARD Childeric 24: 15; 28. FRISON Klara 24: 25; 29. BAQUET Thomas 24: 30; 30. BIHAIN Fanny 24: 52; 31.LAVIS Maximilien 24: 54; 32.SIMON Steve 24: 59; 33. TERRADE Clarisse 25: 16; 34.FRISON Mattew 25: 21; 35.POUSSEUR Lea 25: 21; 36.HASTIR Pili 25: 27; 37.TERRADE Yves 25: 37; 38. LAVIS Anatole 25: 42; 39. HANOUL Émilie 25: 46; 40. FOURNEAUX Sarah 26: 40; 41. DEMOULIN Segolene 26: 49; 42. MATHIEU Tiffani 26: 52; 43. SIMON Maelle 27: 01; 44.DELACHARLERIE Sylvie 27: 02; 45. LECLEIR Karine 27: 11; 46. SIMON Fabian 27: 29; 47.LAVIS Clémentin 27: 37; 48. LOBET Georges 27: 48; 49. ARAUXO Lou 28: 10; 50. DERWAEL Frederic 28: 13; 51.COURTIN Jacqueline 28: 14; 52. HAVENNE Samuel 28: 27; 53. DAVID Adrien 28: 28; 54. JANS Siegrid 28: 52; 55. SCHLEISTER Marie-Flore 29: 17; 56. CREPIN David 29: 26; 57. COUVREUR Nicolas 29: 36; 58. VANDEN BORRE Orlane 29: 51; 59. DELACHARLERIE Sarah 30: 15; 60. KNAEPEN Victor 30: 19; 61. SIMON Pierrick 30: 25; 62. COLLEAUX Catherine 30: 28; 63. WILKIN Martine 30: 54; 64. ROCHUS Noemie 31: 06; 65. REYNDERS Carine 31: 12; 66.WASSON André 31: 41; 67. DEMOL Valerie 31: 45; 68. SONVEAU Eline 31: 53; 69. HUMBLET Frederic 32: 06; 70. PARMENTIER REYNDERS Niamh 32: 15; 71. DAVELOOSE Lilly 32: 21; 72.BILLARD Henri 32: 45; 73.STIERNON Josiane 32: 51; 74.JASPART Cindy 33: 06; 75.CHARLIER Aurelie 33: 13; 76. THOMAS Francis 34: 14; 77. KINET Serge 34: 14; 78. DEWARD Catherine 34: 17; 79. HAZARD Morgane 35: 11; 80.WAVREIL Jean-Philippe 35: 21; 81. GODECHAL Stephanie 35: 48; 82.BOUCHAT Anne 36: 01; 83. LAURENT Chantal 36: 27; 84. BULTOT Émilie 36: 45; 85. GAUTHIER Gerard 38: 47; 86. BAONVILLE Julie 38: 48; 87.PIRSON Patrice 41: 29; 88. REYNDERS Anne 42: 12; 89.MERGEAI Agnes 43: 20.

10,8 kilomètres

1. DIDIER Mathieu 39: 26; 2. DIDIER Pierre 40: 05; 3. MAES Laurent 40: 23; 4. SIMONET Yves 40: 35; 5. BIHAIN Amelie 42: 25; 6. ROBINET Frederic 42: 53; 7. SCHMITZ Bertrand 43: 52; 8. SIMONET Denis 44: 36; 9. THONET Lilian 44: 50; 10. SEVRIN Romain 45: 22; 11. MAGONETTE Xavier 45: 30; 12. LAMBOTTE Pascal 45: 42; 13. HONIN Marie 45: 58; 14.SERVAIS Remi 46: 31; 15.POUSSEUR Dominique 47: 21; 16. SIMONET Christophe 47: 27; 17. EVRARD Aurélien 47: 32; 18.CHABOTEAUX Nicolas 47: 46; 19. DE CEUSTER Damien 47: 50; 20.LAMBOTTE Manon 47: 54; 21.FAVEAUX Thierry 48: 02; 22.CLICHE Christophe 48: 55; 23. DEVOGELAERE Maxime 49: 03; 24. PECHEUR Romain 49: 14; 25.BULTOT Christian 49: 31; 26. SERVAIS Stephane 49: 37; 27. MARTEAU Valentin 49: 45; 28. CONSTANT Aurelien 49: 49; 29. DEJONGE Patrick 50: 35; 30. PERPETE Carl 50: 40; 31. ANNET Gaetan 50: 40; 32. PIRLOT Tom 50: 50; 33. GAUTHIER Damien 51: 05; 34. WILLEMS Thibaut 51: 07; 35. VINCENT William 51: 20; 36. HAEGHENS Marie-Pierre 51: 32; 37. HAEGHENS Gilles 52: 21; 38. DENDAL Didier 52: 22; 39. LALLEMAND Benoit 52: 28; 40. DEFECHEREUX Laurence 52: 46; 41. ROLIN Mathieu 52: 51; 42. HUBERT Pascal 52: 55; 43. CALOZET Julien 53: 00; 44. RASE David 53: 07; 45. LIGOT Gilles 53: 31; 46. LE PEN Loic 53: 43; 47. PLATTEAU Alain 54: 31; 48.GAZIAUX Vincent 54: 34; 49. BALIS Baptiste 54: 39; 50. DEMIN Michel 55: 04; 51. GILMAIRE Emmanuel 55: 30; 52. ANGLADE Amandine 55: 31; 53. BERTRAND Cedric 55: 44; 54. D’ALESSANDRO Michael 55: 44; 55. DAUNE Thomas 55: 50; 56. DEGARDE Gilles 55: 53; 57. LECLERE Xavier 56: 46; 58. DERWAEL Jeremy 57: 22; 59.FOURNEAU Timothee 57: 45; 60. BEAUJOT Antoine 57: 45; 61. HEPTIA Noel 58: 24; 62. HENRY Florine 58: 30; 63. LAMBERT Serge 59: 19; 64. FOURNEAUX Alice 59: 19; 65. MATHOT Bertrand 59: 43; 66. COURCOUTELIS Panagiotis 1:00:31; 67. CARPENTIER Thierry 1:00:54; 68. THOMAS Frederic 1:01:12; 69. DEMOITIE Agnes 1:02:00; 70. COLLIN Patrick 1:02:15; 71. GODEFROID Gaetan 1:02:42; 72. ARCHIDONA MARTINEZ Laura 1:02:42; 73. TRATSAERT Gregory 1:03:01; 74.ROSKAM Justine 1:03:18; 75.BODART Veronique 1:04:01; 76.WILMET Raphael 1:04:41; 77.DUSSART Fabrice 1:04:45; 78.ROUELLE Paula 1:05:07; 79. MORSA Henri 1:05:21; 80.FALZONE Gaetano 1:05:44; 81. DEUS Didier 1:06:06; 82.LEGROS Christine 1:06:28; 83. SEPUL Beatrice 1:06:28; 84. BAYET Lorine 1:07:11; 85. DEMONCEAU Melanie 1:07:12; 86.DARDENNE Juliette 1:07:51; 87.PAUL Quentin 1:07:52; 88. MALENGREAUX Lorena 1:08:26; 89. MARCHAL Frederic 1:08:29; 90. HUET Jean-Luc 1:08:30; 91. DARAS Floriane 1:10:01; 92. GIMENNE Nicolas 1:10:03; 93.GUIOT Celine 1:10:23; 94. REMACLE Adrien 1:13:14; 95.BONVARLEZ Rudi 1:13:23; 96. MAURO Calogero 1:13:57; 97. LARMINIER Claude 1:23:24; 98.MESMIN Claire 1:26:29; 99. MICHEL Candice 1:29:15; 100. HARVENGT Anne-Sophie 1:29:15; 101. Dossard 56 1:33:09.