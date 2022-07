Beaucoup de mouvements à Auvelais, Floreffe et Rhisnes

Arrivées: Olivier Sieuw et Boris Delchambre (Ohey), Louis Gavroy (reprise), Alessandro Fotia (Somzée).

Départs: Benjamin Tonneau (St-Germain), Victor Duchene (Petit-Waret), Cyril Lambiotte, Simon Lefèbvre et Jordan Corbisier (?), Damien Lamy (Boninne), Hugo Ferrante (Aische B).

Auvelais

Coach: Grégory Dejaiffe.

Arrivées: Vedran Dumont (Biesme), Yassin Tabi et Anthony Maffeis (Farciennes), Kevin Maffeis (Taviers), Jean-Luc Fabris (Malonne), Joachim Costanza (Nalinnes), Michaël Keil (Namur), Zakaria Abou-Saleh, Guillaume Kaczmarczyk et Noa Pietquin (Spy), Medhi Laredj (J. Tamines), Rossomme (Et. Tamines), Diego Grande Y Lara (Falisolle), Jonattan Delcomenne (Ham), Jean-Paul Wauters (Monceau), Mathieu Salingros (reprise).

Départs: Antonio Aliberto et Alessandro Severino (FCO Namur), Eros Bucarello (Monceau), Adrien Dalvit (Nalinnes), Alexy Dejaiffe (Frasnes), Dorian Marchand (Genappe), Jimmy Viera Perez (Jumet), Diego Greggio (Jemeppe), Alexandre Brogno (Biesme), Sadany De Tchuessa, Alexandre Janssens et Alessio Calabro (J. Tamines), Terry Caudron, Mirco Cordaro, Darrel Dufour, Antoine Kalongi, Logan Leleux et Dylan Goffar (?).

Bossière/Gembloux B

Coach: Pierre Gilson.

Arrivées: Gilles Decaluwe (U19 Meux), Théo De Moor et Thomas Poncelet (reprise), Simon Mathot (Leuze).

Départs: Vincent Blouard (T2), Hugo Delmarcelle, Bertrand Guisset et Quentin Chevalier (arrêt), Amadou Bah (P2 Bossière).

Emines

Coach: Rudy Virlée.

Arrivées: Audry Lauwers (Mazy), Michaël Sterpin (Lustin), Titi Peter et Lambert Campers (Mont-St-André), Tom Bombey, Jonathan Marchal, Thomas Van De Poele et Arnaud Deborg (Saint-Germain).

Départs: Adrien William (Malonne), Loïc Vankoekelberg (Eghezée).

Falisolle-Aisemont

Coach: Grégory Arndt.

Arrivées: n.c.

Départs: Franck Deschryver (Moustier), Guillaume Fernemont (Onoz), Diego Grandelara (?).

Flawinne

Coach: Gaël Masson.

Arrivées: Clément Geuquet (Rhisnes), Abdel Ajhrourh (Andoy), Billal Ajrhourh (Foreffe), Alexandre Castin (U19 Meux), Mathéo Bosseaux (Malonne), Valentino Betti (Auvelais).

Départs: Loris Baume (Floreffe), Jonathan Van Dyck et Cédric Falagiarda (Jemeppe).

Floreffe

Coach: Pascal Debroux.

Arrivées: Thibaut Bodart (Malonne), Domenico Bonatesta, Michele Manes et Faisal Boukamir (J. Tamines), Bryan Delcommene (Sambreville), Nagib Haloui (Andoy), Arthur Lejeune (Biesme), Loïc Pollennis et Alexandre Nicolay (Perwez), Loris Baume et Brieuc Gorsjean (Flawinne), Arnold Clément (La Louvière), Romain Potemberg (Wépion), Adnane Debbaghi (Namèche), Mohamed Oksuz, Dogan Ulvan et Samir Kassah (Farciennes), Kaân Ceri (Falisolle).

Départs: Mathias Roldan et Simon Bounajah (Jambes), Cosmin Ciobanu (Evelette), Niko Kempeneers (Spy), Andrew Legrain (Jemeppe), Alexandre Fagnart et Goran Marée (arrêt), Billal Ajrhourh (Flawinne), Mohamed Usman, Jean-Marie Ambassa, Kilian Truchet, Faisal Dikeni, Alexandre Moreau (?).

Jemeppe

Coach: Maurizio Catalano.

Arrivées: Allan Bleus (Mazy), Andrew Legrain (Floreffe A), Jonatahn Van Dycke et Cédric Falagiarda (Flawinne), Jason Trompette (FCO Namur), Diego Geggio (Auvelais), Gianlouca Morana (Spy A), Rocco Napoléone (Trazegnies), Anthony Saïtta (Naninne A), Jean-Philippe Gennart (reprise), Jonas Degeneffe (J. Tamines B), Jérôme Chiuk (Eghezée A), Adrien Tshiala (Dinant).

Départs: Majid Sbaa (arrêt), Julien Van Mol et Maxence Mouthuy (?).

Leuze

Coach: Olivier Labyoit.

Arrivées: Benjamin Corbisier (Rhisnes), Martin Schurmann (IP19 Meux), Bastien Collée (Verlaine), Steve Albert (St-Germain), Geoffroy Glume (Aische B), Medhi El Hassani (Andenne), Florent Abras et Maxence Melebeck (Eghezée), Eliott Husquin (U16 E. Hesbignonne).

Départs: Émile Bastin (Gesves), Gaëtan Beaudot (arrêt), Simon Mathot (Bossière B).

Ligny B

Coach: Frédéric Frate.

Arrivées: Dwayne Labarre (Fleurus), Maxime Pinelli (Frasnes), Pierre Fiasse (Mazy), Nathan Van Eyck (Bossière/Gembloux), Flavien Ancion (reprise).

Départ: Gianni Russo (?).

Moustier

Coach: Steve Surinx.

Arrivées: Mathieu Catrain (Moustier B), Kykkian Truchet (Floreffe), Florian Polet et Lois Delbene (Bioul B), Franck Deschryver (Jemeppe), Jérôme Carlier (Ligny), Lois Detournay (Bois-de-Villers), Mikel Faye (Fleurus), Mike Pauwels (Ham), Lucas Dell’Aria (Bossière).

Départs: Antoine Mageran (Futsal), Grégory Lenoir (Moustier B), Arnaud Duyck, Thomas Lambert, Julien Bouquiaux, François Delvigne, Julien Dinjart, Matteo Mitrugno et Louis Roquiny (arrêts), Julien Dupont (?)

Namur B

Coach: Maxim Ostrega.

Arrivées: n.c.

Départs: n.c.

Rhisnes B

Coach: David Badoux.

Arrivées: Édouard Beguin (Vencimont), Joey Bertrand (retour Moustier), Maxime De Boose, Robin Depireux, Quentin Laroche, Yannick Mathieu (Bossière), Collin Dorval (Wépion), Martin Dumaont et Jesse Hakizimana (retour Grand-Leez), Louis Herphelin et Simon Vanderbecken (retour Aische), Noé Jansens et Noah Plumier (Meux), Fisnik Osdautaj et Louis Dubois (retour Flawinne), Auryan Surkijn (retour Meux), Maxence Vandurme (Flawinne?).

Départs: Thomas Ancion, Gauthier Gérardy, Simon Renson, Charlélie Rihoux et Nicolas Suray (Rhisnes), Clément Geuquet (Flawinne), Ferenc Lievens (St-Germain), Antoine Biermé, Florian Delabie, Jonathan Munaut, Adrien Saïtta et Jérôme Sulboit (arrêt), Benjamin Doumiaux (?).

Saint-Germain

Coach: Marc Kesch.

Arrivées: Justin Culot (Gesves), Thomas Colige et Simon Deside (U19 Aische), Ugo Delbeque, Antoine Kesch et Adrien Lovenfosse (U19 Meux), Thimothé Frateur, Maxime Watelet et Romain Legrand (reprise), Alexandre Flasse (Jambes A), Rudy Genova (Chimay), Alexandre Hairion (Taviers A), Remy Kinet et Ferenc Lievens (Rhisens B), Jordan Limet (Sart-Bernard), Benjamin Tonneau (Arquet B), Matthias Schoonjans (Flawinne A), David Yacouba (Emines A).

Départs: Tom Bombey, Thomas Van De Poele, Jonathan Marchal et Arnaud Debourg (Emines), Steve Albert (Leuze).

Spy B

Coach: Jean-Jacques Baleau.

Arrivées: Pablo Carpena (Ligny), Axel Evrard et Jérôme Van Bellingen (Ham), Samry Keletigui Cissé (Wépion), Ibrahima Ndiaye (Mazy).

Départ: Zakaria Abou Saleh (Auvelais).

Taviers

Coach: Omer Booms.

Arrivées: Julien Moureau, Vivien Pinsmaille et Mathieu Boxus (Jambes A), Axel Delvaux, Quentin Minnoye et Aurélien Marchand (Mont-St-André), Bastien Dachelet (Grand-Leez B), Lucas Stilman (U19 Ciney).

Départs: Mehdi Collard (Fernelmont A), Kevin Maffeis (Auvelais), Ugo Spietzart (Jambes A), Noé Janssens (Rhisnes B), Laurent Dudas (Taviers B), Alexandre Hairion (Saint-Germain).