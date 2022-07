Dès la reprise, les "Gadis" empochent le sixième jeu, synonyme de point, avant de s’éteindre. Le trio de frappe clermontois, Lenoir-X. Lawarée-Evrard, se déchaîne sur le rectangle, pour filer au but sans autre concession. " Lorsque la machine s’est mise en route sur le rectangle, on a pu faire la différence, surtout en seconde armure, souligne Thomas Evrard. Nous avons aussi livré plus malin et réussi à éviter les frappeurs visités. Notre devanture, avec Jean-Michel Genot et Clément Lawarée, a également contribué au succès."

Les "Verts" consolident ainsi leur place sur le podium.