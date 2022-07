Stave renoue avec la victoire

La Louvière 5 – Vodelée 13

Menés 3-2, les Frontaliers haussent le ton sur le rectangle via Dispa, pour renverser la vapeur en vue du repos (4-7).

Au second acte, Vodelée concède un dernier jeu à 5-9, avant de conclure et de repartir avec les trois points. Sur le tamis, Gerboux et Martin ont parfaitement assuré. "À 5-12, Loïc Brasseur a fouetté entre les perches pour conclure."

Maubeuge 13 – Pironchamps 11

Après un début équilibré, Maubeuge opère la cassure et, via Maenhout, impérial au grand milieu, s’isole à 7-4. À la reprise, les Farciennois, avec Goor excellent au service, recollent à 8-8. Les jeux vont alors en partage jusqu’à 11-10 et 12-11.

"On revient dans le trio de tête", lance Jean-Philippe Bernard.

Matagne 8 - Mont-Ste-Aldegonde 13

Les Hennuyers, avec D’Hondt en vedette, filent à 0-4. Les Fagnards corrigent le tir et grappillent les jeux pour garder le contact à 6-7 au repos. Au second acte, les visiteurs haussent le ton sur le rectangle, pour signer une sixième victoire.

Clermont 13 – Sart-en-Fagne 12

Les Sartois prennent un départ de choix et s’isolent à 2-5. Sous l’impulsion de Buidin, les Clermontois recollent à 5-5 et renversent la vapeur au repos (7-5).

Les promus se détachent à 10-5 et approchent du but à 12-10. Sart fait encore de la résistance à 12-12, avant de baisser pavillon.