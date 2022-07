Saint-Servais émerge et réintègre le top 8

Blicquy 12 – St-Servais 13

St-Servais s’aligne sans Porson et Lawarée, remplacé par Lahaye. Les Namurois prennent un départ de choix et filent à 0-5 et 3-7. La reprise est, hélas, catastrophique et Bliquy recolle à 7-7. "Les livreurs visités ont évité Merveille, impérial en première armure, et nous avons à nouveau fauté sur le tamis", reconnaît Victory Lelièvre. Lahaye monte alors au fond, Merveille descend au grand milieu et Piron au petit. Les jeux vont en partage jusqu’à 9-9. Les visités renversent la vapeur à 11-9 et approchent du but à 12-10. "Namur et Everaerts ont alors fouetté entre les perches, pour garder espoir à 12-11. Merveille, auteur de trois outres, a permis d’égaliser et, dans le jeu décisif, il a assuré sur le tamis. C’est une victoire importante, qui nous permet de réintégrer le top 8."