Après le partage des jeux initiaux, St-Marc hausse le ton sur le rectangle et s’isole à 5-1 et 7-2. Plus performants dans les jeux de 40-40, les visités, avec Pairoux et Guidon en vedette, s’envolent à 10-2, concèdent un dernier jeu, avant de rafler les trois points. " On a commis trop d’erreurs au service, avoue Roméo. On fait une très mauvaise opération."

St-Marc, qui compte une lutte de plus, partage la place de barragiste avec les Villersois.