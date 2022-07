Saint-Marc rafle les 3 points face à Villers

St-Marc, qui se bat pour éviter la neuvième place, synonyme de barrage, a sauvé les meubles. Battus à Pironchamps B samedi, après avoir fauté au service, les Namurois ont relevé la tête face à Villers-le-Gambon, un concurrent direct. " On a joué à cinq, avec Rémi Pairoux intraitable au grand milieu, précise Geoffrey Haubruge. On a mieux respecté les lignes au service et on a surtout joué malin. On a aussi gagné des mètres au contre-rechas. C’est la première fois que nous jouons à ce niveau. Cette victoire fait du bien au moral. Avec 4 sur 6, on entretient l’espoir. On revient à hauteur des Villersois, avec une lutte de plus, et à deux points de Presgaux. On doit y croire et se battre jusqu’au bout. À commencer dimanche prochain, contre Pironchamps A."

Dans le camp villersois, c’était la soupe à la grimace. " On se retrouve mal embarqué, déplore Roméo Corazza. Il faudra rapidement réagir."