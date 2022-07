Miavoye assomme Meux

Nil 13 – St-Servais 10

Avec le retour de Marchal, aux côtés de Duquenne et Lelièvre, les Nilois prirent d’emblée l’ascendant pour mener 3-0 et 4-1. Les Namurois répliquèrent en vue du repos, sifflé à 7-6. Les Cornille, Dhyne, Scaillet et Génicot rivalisèrent jusqu’à 8-8. Puis, fatigués après la lutte de la veille, ils baissèrent les bras.

Meux 4 – Miavoye 13

Les Meutis font illusion en enlevant les deux premiers jeux, puis rivalisent jusqu’à 3-3. Leur mécanique s’enraye, alors que Zicot est victime d’un genou récalcitrant, à 3-5. À l’inverse, les Walhérois, animés par la rentrée de Brouir à corde, respirent la confiance et la sérénité, avec N. Pairoux impérial au rechas, ainsi que le bon répondant de Mansour et Merveille. Ils n’abandonnent plus qu’un jeu, à 4-8, avant de filer au but sans concession.