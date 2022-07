Le retour du Wattman sur le circuit de Mettet

Jan Trenson s’imposa en vélo de course, avec une moyenne impressionnante de 44,7 km/h. Chaque tour fut bouclé en à peine plus de trois minutes. Marie Brasseur fut la plus rapide des trois dames engagées, grâce à sa moyenne de 35,9 km/h.

Le vice-champion de Belgique "élite sans contrat", Jari Verstraeten, fit parler toute son expérience et s’imposa dans la catégorie "chrono", avec une moyenne de 48 km/h.

En lever de rideau, ce sont les athlètes handisports qui avaient eu la possibilité de se tester sur le circuit. Thibaud Thomanne s’imposa dans cette catégorie qui réunissait aussi bien des athlètes amputés des membres supérieurs ou inférieurs, paralysés, ou présentant une déficience des membres inférieurs.