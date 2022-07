Et de cinq pour les Nordistes

" En déplacement, on regarde toujours à la victoire avant les 3 points , avoue Devan, l’aîné des frères Cassart à Maubeuge. On est donc content de rentrer de Grimminge avec deux unités. C’est un beau résultat, d’autant qu’Acoz et Mont-Gauthier ont été battus. " Maubeuge pointe actuellement en troisième position, à égalité de points avec Isières et les Coquis . " On reste à notre place , poursuit l’habitant de Bioul. Hier, on livrait fort contre le vent. En première mi-temps, on a tapé beaucoup de balles au-dessus pour faire 3-7 à l’armure. Grimminge y a cru et s’est remotivé à la reprise, pour aller chercher un point, grâce notamment à un bon Carton. " Si le week-end semble donc parfait côté français, reste qu’Arnaud Mathieu pourrait ne pas y finir la saison, si sa décision prise à Mont-Gauthier (lire ci-dessous) s’avère définitive.

De l’autre côté de la frontière, le dimanche n’a pas été du même acabit pour Acoz et Mont-Gauthier. Les deux formations riches en joueurs namurois ont chacune été défaites sur le score de 13 à 9. À domicile pour les Gerpinnois, face à Ogy. Et à Galmaarden pour les Rochefortois, qui s’étaient déjà inclinés sur le même score lors de la lutte aller. Les Bleus , qui restent sur quatre défaites d’affilée, tenteront de se refaire une petite santé dimanche, chez eux contre Grimminge. Les Acoziens essaieront eux de remonter sur le podium au terme d’une lutte qui s’annonce disputée sur le ballodrome de Baasrode… qui doit une réaction à ses supporters après la déconvenue subie en terres alostoises.