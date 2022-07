Les Rochefortois loupaient le début de lutte et étaient menés 3-0. " Thomas Pierard a repris le fond, moi le grand milieu et Xavier Fiasse le petit milieu." Un changement bénéfique, puisque les Rochefortois renversaient la vapeur à 4-5, avant de céder l’armure aux Flandriens (7-6). "À 4-5, on a galvaudé un jeu que nous menions, pour faire 4-6. On n’a pas répondu présent dans les quinze décisifs, ni dans les petits coups. On a perdu plusieurs jeux montés à la limite."

En seconde armure, les visités s’envolaient à 9-6. Mont-Gauthier entretenait le suspense à 10-8 et 11-9, avant de baisser pavillon. " On doit se reprendre, si on veut rester dans le top 8."