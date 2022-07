Toujours plus d’expérience à Biesme

Coach: Dominique Cuvelier

Arrivées: Bastien François (Aische), Renaud Dethinne (Ciney), Juan Dujardin et Augustin Rigo (Fize), Pierre Coonen et Benjamin Falise (Momalle), Noah Beaujean (Loyers)

Départs: Florian et Lukas Fromont (Spy), Dylan Barzin et Jordan Delcommène (Ligny), Louis Tambour (FCO Namur), Mehdi El Hassani (Leuze)

Arquet

Coach: Denis Sulejman

Arrivées: Diego Demoulin (Grand-Leez), Malcom Nzinga (Aische), Jean Mathieu (Meux), Arthur Mathieu et Grégoire Martin (Solières)

Départs: Mehdi De Vitto (Morlanwelz), Romain Dupuis (Malonne), Antonio-Adjani Mpembele (La Clavinoise), Thomas Hachez et Julien Guéry (arrêts), Olivier Penoy (Arquet B)

Beauraing

Coach: Alain Barbier

Arrivées: Delphin Robert (Gedinne), Florentin Dumont (U19 Onhaye), Tristan De Becker (Ciney), Constant Broyer (Prix-les-Mézières), Matteo Auspert (Seraing).

Départs: Allan Mandil (Loyers), Loris Barbier et Kylian Carpentier (Union Rochefortoise B), Julien Mouton (Dinant), Stéphane Toupet (arrêt).

Biesme

Coach: Xavier Thiry

Arrivées: Damien Dechamps (Flavion-Morialmé), Luka Dedecker et Martin Hellas (PàC/Buzet), Romain Depamelaere et Christophe François (JS Tamines), Brooklyn Dubois (Couvin-Mariembourg), Valentin Jacquet (Bioul), Corentin Marchand (Tarcienne)

Départs: Paulin Dardenne (arrêt), Vedran Dumont (Auvelais), Jonas Dunesme (Bioul), Benjamin Hennaux (Malonne), Florian Namèche (Bossière-Gembloux), Geoffrey Nicolas (Petigny-Frasnes), Faisal Raïki (?)

Chevetogne

Coach: Michel Godefroid

Arrivées: Florian Dubois (Assenois), Mattieu Duterme et Kentin Ergot (Nassogne), Aurélien Evrard (Aye), Romain Sevrin (Haversin), Loris Simon (Anhée), Maxime Devogelaere (Havelange via Sorée)

Départs: Hugo Dumont (Flavion-Morialmé), Gilles Hanquet (Gesves), Pascal Henrot (arrêt), Alexis Martinez (Ciney), Geremy Nazé (Union Dinantaise).

Condrusien

Coach: Damien Trimboli

Arrivées: Quentin Godfroid et Colin Henrot (Haversin), Harry Tremblez (Stockay), Basile Pingaut (Couvin-Mariembourg), Erdi Kosova (Loyers), Deniz Ates (Aische), Sylvain Maillard et Achille Lecomte (Ciney), Blaise Fonteijne (Namur).

Départs: Thibault Salmon (Loyers), Nicolas Jadot (Ciney), Steven Leyssens, Baptiste Benassy et Bryan Fontaine (Union Dinantaise).

Union Dinantaise

Coach: Maxime Laloux

Arrivées: Jonathan Veroven (Profondeville), Steven Leyssens, Baptiste Benassy et Bryan Fontaine (Condrusien), Geremy Nazé (Chevetogne), King-David Akandja (Malonne)

Départs: Adrien de Fraipont et Andy Lampecco (Loyers), Bastien Turmine (Haversin), Antoine Franckinioulle (Union Rochefortoise B), Adrien Tshiala (Jemeppe)

Évelette-Jallet

Coach: Olivier Cauz

Arrivées: Roméo Vanderveeren (Onhaye via Union Dinantaise B), Mady Sprimont (Aische B), Renaud Dethinne, Louis Jadot et Clément Lenoir (Ciney), Cosmin Ciobanu (Floreffe), Antoni Angelicchio (Huy), Quentin Vandenabeele et Abdoul Kader Cherif (Jambes), Catalin Watzlavek (Pontisse), Nordine Boujabout (reprise)

Départs: Bastien Gilsoul et Cédric Munaut (Rhisnes), Corentin Libert (Petit-Waret), Amaury Lahaye (Couthuin), Alex Desmet (Wasseiges), Pierre-Antoine Ulian (?)

Fernelmont-Hemptinne

Coach: Benjamin Joine

Arrivées: Théo Carpiaux et Jérémy Motte (Éghezée), Mehdi Collard (Taviers), Robbie Gerkens (Beauraing B), Sohaib Lakhouil (retour de Jodoigne B), Kevin Sacré (Sart-Bernard), Thomas Vandenkerckhove (Naninne), Simon Pirson (Wépion B), Olivier Leblanc (Profondville), Maxence Jacques (Meux B), Édouard Luxen (U19 Fernelmont), Maurin Vasseur (Rebecq B)

Départs: Vyvian Begin (Grand-Leez), Thomas Vermeren (Naninne), Aliou Diallo (Ciney)

Flavion-Morialmé

Coach: Eddy Morue

Arrivées: Mehdy Pétrisot (Profondeville), Maxime Collart (Surice), Diego Vanmackelbergh (Onhaye B), Loris Ernest et Nicolas Brasseur (Couvin-Mariembourg), Antoine Gilsoul (France), Antoine Fauchet (Denée), Kerim Unver (Malonne), Sven Hendrick (Onhaye), Hugo Dumont (Chevetogne)

Départs: Axel Dache, William Edebouw, Dorian Jadoul, Florian Igot et Christopher Saucez (Bioul), Damien Dechamps (Biesme), Mathieu et Anthonin Fraiture (Nismes), Logan Denison (Philippeville)

Grand-Leez

Coach: Dany Verkamer

Arrivées: Maxime Barbarin (reprise), Ibrahima Barry et Malcome Francotte (Spy), Vyvian Beguin (Fernelmont-Hemptinne), Dorian Piazzalunga (Molignée via Onhaye)

Départs: Diego Demoulin (Arquet), Florian Martin (Grand-Leez B)

Haversin

Coach: John Galasso

Arrivées: Théo Galer (Melreux), Aurélien Leclercq (Havelange), Corentin Kesch (Condrusien via Havelange), Abdouramane Koné (Flavion-Morialmé B), Florimond Michel (Wellin), Antoine Piette et Bastien Turmine (Union Dinantaise), Enzo Silvestre (Réserve Union Rochefortoise)

Départs: John Galasso (arrêt), Romain Genette (Faimes), Quentin Godfroid et Colin Henrot (Condrusien), Romain Sevrin (Chevetogne), Quentin Taton (Miécret), Nicolas Dumont (?)

Loyers

Coach: Jean-François Beguin

Arrivées : Thibault Salmon (Condrusien), Aissam Boutgmi (Molignée), Adrien de Fraipont et Andy Lampecco (Union Dinantaise), Allan Mandil (Beauraing), Baptiste Scafidi (Martinique), Artan Rushidi (Namur, via Molignée), Florent Degand (Meux).

Départs: Erdi Kosova (Condrusien), Noah Beaujean et Yann Luyten (Andenne), Arnaud Lefevere, Lucas Borlon

Meux B

Coach: Claudio Batatinha

Arrivées: Mathias Delvaux (Union Namur B), Nicola Fillee (Ciney), Elie Soleil (Schaltin)

Départs: Romain Chapelle (Malonne), Antoine Dils (Aische), Axel Henrion (Sauvenière), Maxence Jacques (Fernelmont-Hemptinne), Benoît Cambier et Flosel Pashaj (?)

Nismes

Coach: Bareck Bendaha

Arrivées: Mathieu et Anthonin Fraiture (Flavion-Morialmé), Emeric Billecard (France), Nicolas Depotter et Nathan Sanchez (Froidchapelle), Guillaume Dubuc (Surice), Duncan Delporte et Lucas Lievin (Couvin-Mariembourg B), Anthony Lanis (Gedinne), Théo Libert (Solre-sur-Sambre), Benjamin Broutin (Petigny-Frasnes), Quentin Sauvage (Thy-le-Château)

Départs: Tom Sobry et Shkumbin Latifi (Couvin-Mariembourg), Adel Naït-Shegir (arrêt), Alexandre Crupi (Gerpinnes), Valentin Jacquet (Biesme)

Spy

Coach: Eddy Broos

Arrivées: Florian et Lukas Fromont (Andenne), Audric Jorand (RCS Brainois), Niko Kempeneers et Cyril Lambiotte (Floreffe), Lorenzo Lengelé (Gilly), Manuel Lesoil (Binche), Lucas Macalli (Arlon), Romain Sustendael et Kevin Tillemans (Frasnes-lez-Gosselies)

Départs: Julien Blasutto, Romain Brouir et Valentin Huet (Assesse), Ibrahima Barry et Malcome Francotte (Grand-Leez), Mohamed Barry (?), Marouan Boujabout (Ciney), David De Maglie (Anhée), Gianluca Morana (Jemeppe), Tony Mascaux et Brice Ficheroulle (Ligny)