Thy enchaînera-t-il un troisième succès de rang?

Thy, qui vient de signer deux succès importants face à Matagne et Clermont, s’est offert une bouffée d’oxygène. " Il fallait stopper l’hémorragie, avoue Yohan François. Nous répondons mieux à la frappe avec plus de régularité et, sur le tamis, on commet moins de fautes. On visera un troisième succès de rang pour s’éloigner de la zone rouge avant d’affronter les gros bras. On doit en effet rencontrer Vodelée, Sart-en-Fagne et Mont-Sainte-Aldegonde. » À l’aller, les Métallos s’étaient imposés 13-12.