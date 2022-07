Miavoye à l’assaut de Meux

En signant cinq victoires de rang, agrémentées de 13 points, les Walhérois se sont hissés au troisième rang. "Dans le fief de ce gros calibre, on jouera sans pression, en veillant à les embêter le plus souvent possible pour au moins grappiller un point, signale le coach Damien Pairoux, qui salue le retour de Brouir dans un effectif qui respire la confiance. Depuis la deuxième lutte et la permutation au grand milieu entre mon fils Nathan et Jonathan Merveille, descendu au pivot, nous sommes dans une bonne spirale."