Retour en piste pour Crestan

Il est vrai que ces derniers mois n’ont pas été simples pour le Lesvois. "Le but était de retrouver des sensations. J’ai repris il y a trois semaines, après ma fracture de fatigue au sacrum. Et ce n’est pas en si peu de temps qu’on peut retrouver un gros niveau mais c’est tout de même encourageant", souligne l’athlète du Sambre et Meuse Athlétique Club.

La blessure n’est désormais plus qu’un mauvais souvenir et le regard est déjà tourné vers les futurs objectifs. "Je ne serai pas à mon meilleur niveau à Eugene mais je n’y vais pas en touriste non plus. Difficile de définir des ambitions précises. Il me reste trois semaines, que je compte mettre à profit de la meilleure façon possible. Le moral est meilleur. Maintenant que je peux recommencer à courir, cela commence à aller" , sourit Eliott Crestan.